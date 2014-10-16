Путин открыл заседание саммита "БРИКС-плюс/аутрич"

По его словам, формат дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с друзьями и партнерами.

Президент РФ Владимир Путин открыл заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич" в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поприветствовал всех участников заседания. По его словам, такой расширенный формат дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с друзьями и партнерами. Путин отметил, что российское председательство пригласило ближайших соседей и дружественные страны.

Ранее мы сообщали, что Пашинян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.

Видео: kremlin.ru