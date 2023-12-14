Путин указал на влияние политических элит Запада на решения МОК по России

Глава РФ рассказал об ангажированности руководства МОК.

Владимир Путин дал рекомендации по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик уточнил, что спортивные решения Международного олимпийского комитета (МОК) попадают под влияние политических элит из стран коллективного Запада, а также принимаются в их личных интересах. По словам российского президента, эти решения не выгодны для мирового спорта. В Москве сочли, что МОК выдвинул к российским атлетам крайне жесткие критерии допуска к Олимпийским играм 2024 года, тогда как к израильским представителям особые ограничения и требования отсутствуют.

Спортсмены здесь причем? Пускай едут, соревнуются без всяких ограничений. То же самое должно быть сделано и в отношении России... Они под влиянием политических элит Запада принимают выгодные для них решения. Владимир Путин, президент РФ

Путин дал рекомендации по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

Фото и видео: прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году.