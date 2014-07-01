Путин: средняя температура в РФ растет быстрее общемировой

Глава государства отметил, что Россия сейчас испытывает последствия глобального потепления на себе.

Президент России Владимир Путин заявил, что климат в стране теплеет быстрее, чем в среднем в мире. За прошедшее десятилетие средняя температура выросла на полградуса, отметил глава государства в ходе саммита "Большой двадцатки".

По словам Путина, РФ в настоящее время испытывает последствия глобального потепления на себе. Он уточнил, на территории государства выявлены опустынивание, эрозия почв, а также таяние вечной мерзлоты.

Отмечу, что и среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более, чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась более, чем на полградуса. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер добавил, на данный момент сокращения объемов выбросов парниковых газов в мире недостаточно. По его словам, необходимо наращивать их поглощение, так как у РФ и ряда других государств есть колоссальные возможности для осуществления этого.

Ранее мы сообщали, что ученые считают худшим временем в истории Земли массовое пермское вымирание, которое произошло примерно 252 млн лет назад.

Видео: kremlin.ru