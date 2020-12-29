Путин заявил о необходимости привить от коронавируса почти 70 миллионов россиян

Российский лидер оценил показатели зараженности населения.

Путин сравнил заболеваемость COVID-19 в России и других странах. Об этом российский президент рассказал чиновникам на правительственном заседании 28 января. По сведениям от политика, по РФ на 100 тысяч населения приходится только 12 зараженных инфекцией. Этот показатель в четыре раза меньше, чем в некоторых государствах. Также политик уточнил, что объективные данные свидетельствуют о том, что власти предпринимают меры, которые соответствуют уровню возникшей эпидемиологической угрозы, которую она предоставляет для граждан.

И в целом эти действия дают положительный результат. Пандемия действительно постепенно отступает...На 100 тысяч населения у нас примерно 12 человек заболевших...Это в четыре раза меньше, чем в европейских странах, во многих европейских странах Владимир Путин, президент России

Глава государства потребовал продолжить слаженную борьбу с коронавирусом на всех уровнях. В частности, соблюдать меры предосторожности, иметь по регионам резерв инфекционных коек. В рамках массовой вакцинации в России, по словам Путина, должно быть привито около 68 млн граждан.

Путин сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 30-ми годами прошлого века.

Видео: kremlin.ru