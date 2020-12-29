Он считает, что ситуация чревата новой угрозой, так как эпидемия будет затягиваться.

Президент России Владимир Путин призвал оказать помощь Африке в обеспечении тестами и вакцинами от COVID-19. Заявление он сделал во время выступления в ходе онлайн-выступления на "давосской неделе".

Путин отметил, что вакцинация от коронавируса сейчас доступна, прежде всего, гражданам развитых стран — при этом сотни миллионов людей лишены возможности и надежды на подобную защиту.

Я имею в виду наращивание объемов тестирования и проведения вакцинации. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что такая ситуация чревата новой угрозой, так как эпидемия будет затягиваться, будут возникать новые очаги.

Ранее Путин заявил об угрозе начала борьбы "всех против всех".

Видео: kremlin.ru