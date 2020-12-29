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Путин заявил об угрозе начала борьбы "всех против всех"

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Президент РФ отметил, что есть вероятность столкнуться со срывом в мировом развитии

Президент России Владимир Путин заявил об угрозе начала борьбы "всех против всех". Об этом он сообщил во время онлайн-выступления на форуме в Давосе. Его слова приводит ТАСС.

Путин отметил, что есть вероятность столкнуться со срывом в мировом развитии. По его словам, "ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо". Также президент подчеркнул, что это чревато разрушением таких традиционных ценностей, как семья, и базовых свобод.

Ранее Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении.

Видео: YT / World Economic Forum

Теги: владимир путин, президент россии, форум в давосе
Категории: Лента новостей, Новости России,

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