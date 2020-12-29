Путин сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 30-ми годами прошлого века

При этом Путин отметил, что, по его мнению, все существующие сейчас проблемы и противоречия будут копиться.

На выступлении на Давосском экономическом форуме президент Владимир Путин сравнил нынешнюю ситуацию по масштабу и комплексному системному характеру вызовов и потенциальных угроз с ситуацией в мире в 1930-х годах.

Конечно же, в истории нет прямых параллелей, но некоторые эксперты – и я с уважением отношусь к их мнению – связывают текущую ситуацию с 30-ми годами XX века. Владимир Путин, президент РФ

При этом Путин отметил, что, по его мнению, все существующие сейчас проблемы и противоречия "будут только копиться и нарастать практически во всех сферах".

Также Путин назвал преодоление бедности в России самым главным направлением работы.