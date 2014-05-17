Путин сравнил борьбу Африки за независимость с битвой СССР против нацизма

Глава России согласился со словами президента Буркино-Фасо Ибрагимом Траоре.

Российский президент Владимир Путин сравнил борьбу стран Африки за независимость с битвой Советского Союза против нацизма. Глава государства подчеркнул, что в обоих случаях речь идет об интересах всего человечества. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на пленарной сессии международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге.

На что я бы хотел обратить внимание. Вот только что выступивший коллега сказал о роли России в борьбе с нацизмом. Она кем-то пытается быть затушевана, забывается. Но эта борьба велась Советским Союзом, Россией в интересах всего человечества, для освобождения человечества от нацизма. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил, что борьба приводит к результатам, которые улучшают само качество взаимоотношений в мире. Он выразил свое согласие с президентом Буркино-Фасо Ибрагимом Траоре. Ранее политик говорил о том, что происходящее со странами Африки связано с борьбой за подлинную независимость и свободу.

Путин заявил о важности подлинного национального единства в Ливии.

Фото и видео: саммит "Россия-Африка"