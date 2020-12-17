Путин считает, что утечка интимного видео с Дзюбой не должна отражаться на его карьере

Этот случай, сказал президент, послужит футболисту хорошим уроком.

Утекшее в сеть интимное видео футболиста петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюба не должно влиять на его карьеру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 17 декабря.

Напомним, что из-за появления в сети явно не публичного видео, где спортсмен ублажает себя на камеру, Дзюбу вывели из состава сборной России перед матчами Лиги наций. Президент же отметил, что случившееся не должно отражаться на профессиональной деятельности игрока.

Он пускай сам разбирается со своими связями, со своими делами личными, но влезать в личную жизнь, конечно, недостойно нормального общества. Ясно, что, к сожалению, это всегда будет, и для публичных людей, а он все-таки человек публичный, это было неизбежно. Владимир Путин

Политик подчеркнул, что для Дзюбы и других публичных людей тот случай послужит хорошим уроком. Также Путин заметил, что еще есть "определенные общие правила", которых лучше придерживаться, и заключил, что утекшее в сеть видео он сам не смотрел.

Также стало известно, кто опубликовал то самое видео с Дзюбой.

Видео: пресс-конференция Владимира Путина