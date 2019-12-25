Черчесов назвал правильным решение об исключении Дзюбы

В последнем матче сборная России с разгромным счетом проиграла команде из Сербии.

В среду, 18 ноября, состоялся матч между сборной России и Сербии. Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу соперников российской команды. Капитан Артем Дзюба пропустил эту игру, поскольку был исключен из числа приглашенных на ноябрьский сбор после скандала с появлением в интернете интимного видео.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов во время пресс-конференции заявил, что считает решение об исключении Дзюбы правильным. "Не думаю, что Дзюба добавляет нам многое в игре", - отметил наставник российской команды.

Крупное поражение тренер объяснил тем, что у сербов "залетало все", а у россиян – ничего. Кроме того, Черчесов отметил недостаточную физическую готовность команды.

Сборная России не проигрывала с разницей в пять и более мячей с 2004 года, когда уступила в гостях команде из Португалии. Тогда матч завершился со счетом 1:7.

Ранее стало известно, кто опубликовал видео с Дзюбой.

Фото: Instagram / artem.dzyuba