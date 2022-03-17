Путин: санкции против России создают немало проблем, но и открывают новые возможности

Глава РФ рассказал, что компаниям и банкам нечего бояться санкций Запада.

Российский президент Владимир Путин считает, что санкции против России создают немало проблем, но они же открывают для государства новые возможности. Такую позицию глава государства огласил на правительственном совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Политик напомнил что масштабные ограничения коснулись РФ после начала проведения специальной военной операции на Украине.

На развитии экономики полуострова сказываются западные санкции, которые распространяются на банковский сектор, на поставки ряда товаров и прочее…Но не только проблемы создают, они и открывают для нас новые возможности. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил коллегам о том, что крупным отечественным компаниям, в том числе и кредитным организациям нечего бояться санкций Запада. Правительство РФ создает комфортные условия для того, чтобы бизнес-структуры не беспокоились о внешней воздействии на свою работу.

Путин предложил продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года.

Фото и видео: kremlin.ru