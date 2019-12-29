Путин рассказал, сколько может простоять Крымский мост

О своих впечатлениях о поездке по переправе глава государства рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Президент России Владимир Путин рассказал, что испытал восторг и удовлетворение за проделанную работу во время путешествия по Крымскому мосту. Глава государства предположил, что при должном уровне профессионализма в эксплуатации моста переправа может простоять веками, а не десятилетями.

Президент подчеркнул. что при строительстве использовались самые современные технологии. Владимир Путин также напомнил, что попытки возвести мост через Керченский пролив предпринимались трижды, но все было "безуспешно".

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин подписал закон об информировании граждан о положенных льготах.

Видео: YouTube / Captain Crimea