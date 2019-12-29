Путин подписал закон об информировании граждан о положенных льготах

Официальный документ размещен на сетевом портале правовой информации РФ.

Российский президент Владимир Путин в субботу, 28 декабря, подписал указ о законе, дающем право россиянам выбирать способ информирования о полагающихся им льготах. Согласно документу, граждане России могут узнать данную информацию через портал "Госуслуги", общий колл-центр или при посещениях органов власти.

Таким образом, жители в том числе и труднодоступных поселений и районов смогут узнать обо всех полагающихся мерах государственной поддержки, на который они могут рассчитывать на разных этапах жизни – от рождения ребенка до наступления пенсионного возраста.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что далеко не все россияне информированы в полной мере о полагающихся им выплатах и льготах. Закон исправляет это упущение.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин подписал закон о закупке незарегистрированных в России лекарств.

Видео: YouTube / Совет Федерации, kremlin