Российский президент Владимир Путин рассказал об убытках Европы при спотовом механизме ценообразования. В ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели глава государства уточнил, что такие инструменты управления экономической системой принесли европейским коллегам убытки в размере 300 миллиардов евро.
По экспертной оценке только в текущем году…это около 2% ВВП Еврозоны. Этого можно было избежать, если бы использовались долгосрочные контракты с нефтяной привязкой.
Владимир Путин, президент РФ
Россию не допускают к осмотру уцелевшей ветки "Северного потока".
Фото и видео: Российская энергетическая неделя
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