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Путин рассказал об убытках Европы при спотовом механизме ценообразования

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Глава РФ рассказал о том, что руководство ЕС могло и избежать негативных последствий.

Российский президент Владимир Путин рассказал об убытках Европы при спотовом механизме ценообразования. В ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели глава государства уточнил, что такие инструменты управления экономической системой принесли европейским коллегам убытки в размере 300 миллиардов евро.

По экспертной оценке только в текущем году…это около 2% ВВП Еврозоны. Этого можно было избежать, если бы использовались долгосрочные контракты с нефтяной привязкой.

Владимир Путин, президент РФ

Россию не допускают к осмотру уцелевшей ветки "Северного потока".

Фото и видео: Российская энергетическая неделя

Теги: владимир путин, европа, спотовый механизм, энергетический кризис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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