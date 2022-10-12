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Россию не допускают к осмотру уцелевшей ветки "Северного потока"

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Владимир Путин полагает, что одна из веток трубопровода в Балтийском море могла уцелеть.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что страну не допускают к обследованию уцелевшей ветки трубопровода "Северный поток". Соответствующей информацией в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели поделился глава государства. Политик добавил, что давление на данном проекта все еще сохраняется, поэтому отечественные эксперты приходят к выводу о том, что ветка находятся в рабочем состоянии.

Судя по всему, уцелела, нас, к сожалению, не допускают до того, чтобы можно было обследовать эту ветку, но, давление в трубе сохраняется. Может быть она как-то и повреждена.

Владимир Путин, президент РФ

Эксперт добавил, что имеет смысл ремонтировать трубопровод только в том случае, если для этого будет экономическая выгода для страны. Он надеется, что Россия сможет прийти к общению решению с европейскими коллегами.

Путин рассказал, кто стоит за атаками на российские энергетические объекты.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя

Теги: владимир путин, диверсия, расследование, северный поток
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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