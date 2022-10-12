Глава РФ "намекнул" о тех, кто ответственен за диверсии на "Северных потоках".

Российский президент Владимир Путин рассказал, кто стоит за атаками на российские энергетические объекты. Речь идет о диверсиях, которые ранее фиксировались в акватории Балтийского моря на трубопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". В ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели политик отметил, что виновные ранее уже прибегали к подобным инцидентам и даже были "пойманы за руку", но остались безнаказанными. Глава РФ подчеркнул, что говорит о тех, кто пытается подмять под себя европейский рынок и разорвать связи ЕС с РФ.

Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, желает окончательно подорвать и добить политическую субъектность Европы, ослабить ее промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства напомнил, что эти теракты совершены теми, кто способен устроить такие взрывы.

Путин поручил регионам дать субсидии на покупку газового оборудования.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя