Путин поручил регионам дать субсидии на покупку газового оборудования

Глава РФ дал поручение кабинету министров по энергетике.

Российский президент Владимир Путин поручил правительству страны выделить регионам субсидии на покупку газового оборудования. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели. По мнению лидера РФ, требуется оказать финансовую поддержку со стороны властей по вопросу газификации.

Прошу держать на контроле реализацию этой меры финпомощи гражданам на газификацию, оценивать, нужны ли здесь дополнительные шаги. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что Российская энергетическая неделя организована в Москве с 12 по 14 октября.

Путин: "Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть".

Фото и видео: Российская энергетическая неделя