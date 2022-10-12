Путин: "Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть"

Глава РФ рассказал, что страна не будет идти против здравого смысла.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что страна не будет поставлять энергетические ресурсы тем странам, которые примут решение ввести "потолок цен" на нефть или природный газ. В рамках выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели политик отметил, что государство не планирует работать в убыток и ущерб своим национальным интересам, вопреки здравому смыслу. Глава РФ отметил, что отечественные компании-поставщики откажутся продавать товар по установленным Западом ограничениям стоимости.

Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них. Владимир Путин, президент РФ

Ранее издание Gulf News рассказало читателям о том, что власти США пытаются заручиться поддержкой участников рынка по ограничению цен на российскую нефть. Это необходимо Вашингтону ради лишения Москвы доходов от поставок. Страны "Большой семерки" готовы поддержать такие усилия, но ряд крупных мировых игроков, включая Индию и Китай, отказались от подобной установки.

Путин: Россия готова поставлять энергоресурсы в Европу.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя