Россия готова поставлять энергоресурсы в Европу

Глава России призвал коллег из ЕС "открыть кран".

Россия готова поставлять свои энергетические ресурсы в Европу. Соответствующее заявление на пленарном сессии Российской энергетической недели сделал глава государства Владимир Путин. Политик уточнил, что в том числе поставки могут осуществляться и текущей осенью, следующей зимой. Обеспечить объемы природного газа оператор может при помощи уцелевших участков трубопровода "Северный поток". Лидер РФ напомнил о том, что мощность данного проекта составляет 27,5 миллиарда кубометров ежегодно. Показатель составляет около 8% от всего импорта в регион.

Россия к началу этих поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и все. Мы никого ни в чем не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы. Владимир Путин, президент РФ

Путин — о взрыве на Крымском мосту и ЧП на "Северных потоках".

Фото и видео: Российская энергетическая неделя