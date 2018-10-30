Глава РФ объяснил, что еврозона создает для себя имиджевые риски.

Путин рассказал о сомнении некоторых стран в сохранности активов в Европе. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент Владимир Путин заметил, что незаконное изъятие российских активов в региональном сообществе станет не просто ударом по имиджу коллективного Брюсселя, а подрывом доверия ко всей европейской зоне. Сейчас там собственные золотовалютные запасы хранят ряд государств, а не только Россия. Также проблема в будущем может затронуть те страны, у которых есть свободные ресурсы.

Свои золотовалютные резервы в еврозоне хранят многие страны, не только Россия, но и те, у которых есть свободные ресурсы. Ну, прежде всего, конечно, это нефтедобывающие страны, да. И вот они посмотрят на то, что происходит, уже смотрят, уже у них возникают подозрения, и сомнения, и опасения. Владимир Путин, президент РФ

Глава России добавил, что выдача кредита киевскому режиму под активы России приведет к росту долговых обязательств стран-членов ЕС, а эти государства в текущий момент уже и так сталкиваются со значительными бюджетными проблемами

Путин пригрозил последствиями в случае кражи российских активов.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025