Глава РФ объяснил опасность выдачи кредита Киеву под активы России для ЕС.

Путин пригрозил последствиями в случае кражи российских активов. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент Владимир Путин заметил, что грабеж российских активов в региональном сообществе может привести к прямым потерям для коллективного Брюсселя, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка. Москва готова защищать национальные интересы в связи с попытками изъятия российских замороженных активов, прежде всего, это будет происходить в судебном порядке.

Кроме имиджевых потерь, могут быть прямые потери, связанные с фундаментальными основами современного финансового миропорядка... И самое главное, чего бы они ни украли, как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин добавил, что попытки Евросоюза по вопросу изъятия российских активов несут в себе значительные риски для инициаторов таких решений. В частности, эти меры подрывают доверие к финансовой системе сообщества, а также могут иметь тяжёлые последствия для стран-членов ЕС, которые пойдут на подобные шаги.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025