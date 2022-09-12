Глава РФ оценил критику закона об иноагентах в России со стороны Запада.

Закон об иностранных агентах - не российское изобретение, так как ранее он был принят в ряде западных стран. Впервые о нем заговорили на американской территории в 30-е годы XX века. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. В Москве видят, что отечественная версия документа регулярно подвергается критике со стороны международных союзников киевского режима и оппозиции. При этом на текущий момент существует немало примеров в нашей стране, когда граждане, которые попали под действие закона об иноагентах, позже выводился из-под его действия. Речь идет о лицах, которые либо прекратили политическую деятельность, либо от казались от использования внешних источников финансирования для своей политической работы.

И эти все законы, в том числе закон Соединенных Штатов, являются гораздо более жесткими. Там предусмотрено уголовное наказание, вплоть до лишения свободы за деятельность в политической сфере при финансировании из за рубежа. Владимир Путин, президент РФ

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025