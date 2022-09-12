Глава РФ рассказал о том, что регион теряет свое влияние.

Европе грозит постепенное исчезновение, так как региональное сообщество будет утрачивать свои позиции на геополитической арене. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент Владимир Путин сообщил аудитории о том, что его лично не удивил конфликт, возникший между европейскими политическими элитами с американским лидером-республиканцем Дональдом Трампом. Политический лидер в Москве объяснил, что отказ коллективного Брюсселя от взаимодействия с Кремлем лишает Европу значительного экономического потенциала. Россия со своей стороны готова к сотрудничеству с международными партнерами и выступает за развитие взаимовыгодных отношений, но только при соблюдении условий безопасности на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Если бы мы объединяли наши усилия с европейскими странами, Россия и Европа, наш совокупный ВВП по паритету покупательной способности был бы больше, чем у США. Объединяя и дополняя наши возможности, мы бы процветали, а не воевали друг с другом. Владимир Путин, президент РФ

Путин признался, что имел в виду фразой "европейские подсвинки".

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025