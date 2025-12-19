Путин признался, что имел в виду фразой "европейские подсвинки"

Глава РФ заметил, что не хотел никого обижать.

Владимир Путин признался, что, используя фразу "европейские подсвинки", говорил о неопределенной группе лиц, не имел в виду никого конкретного. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президенту задали вопрос о том, термине, которым он описал недавно западные политические элиты.

Что касается вот определения, оно выскочило у меня так как бы в процессе общения с военной аудиторией. Я никого конкретно не имел в виду. Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы. Владимир Путин, президент РФ

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025