Путин о НАТО: Россию "надули", нужна надежная система безопасности в Европе

Глава России рассказал о том, как следует обеспечивать безопасность на планете.

Владимир Путин, говоря о НАТО, заявил, что Россию "надули", в Европе нужна надежная система безопасности. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент заметил, что наша страна сейчас не требует от европейских государств ничего необычного. Также Кремль не дает никаких требований к Евросоюзу о том, какая страна и какой способ защиты для себя должна выбирать. Однако речь должна идти о таком способе по обеспечению безопасности, который никому не угрожает, в том числе и России.

Нас же надули, и мы хотим добиться ситуации, когда выстроится надежная система безопасности в Европе... Просто настаиваем на выполнении данных нам обещаний и обязательств, взятых на себя западными партнерами. Владимир Путин, президент РФ

Путин пошутил о секретном оружии России в космосе.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025