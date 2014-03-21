Путин рассказал о поездке с Моди на Aurus

Глава России дал большое интервью телеканалу India Today.

Поездка и беседа российского президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в отечественном автомобиле представительского класса Aurus не были запланированы. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе интервью для журналистов с индийского телеканала India Today. Политический лидер отметил, что он лично предложил своему коллеге по-дружески поехать вместе для того, чтобы продолжить обсуждать важные для национальных интересов стран вопросы. Глава Кремля пояснил, что ему всегда есть о чем поговорить с Нарендрой Моди.

Вы знаете, обсуждали текущие вопросы, это не было запланировано, вышли на улицу, подошла моя машина... Просто сели вместе как настоящие друзья. Владимир Путин президент России

Напомним, что Владимир Путин и Нарендра Моди вместе принимали участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Оттуда политики вместе на одном автомобиле отправились к месту, в котором проводились российско-индийских переговоры. Однако по прибытию на площадку пассажиры не сразу вышли из машины. Они оставались в салоне транспортного средства еще около 50 минут, беседуя тет-а-тет. Затем Путин и Моди переместились в зал переговоров, где встретились с делегациями.

Путин подписал указ о создании Национального центра судостроения в Петербурге.

Фото и видео: YouTube / India Today