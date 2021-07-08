Президент РФ пообщался с участницей "Большой перемены" из Нальчика.

Российский президент Владимир Путин рассказал, как влюбился в Кабардино-Балкарию. Такое заявление политик сделал во время общения с финалистами конкурса "Большая перемена". Глава государства вспомнил о своей первой поездке в этот регион после общения с девочкой из Нальчика.

Очень красивые места. Очень красивая республика. Я там неоднократно бывал. Много раз. На лыжах катался у вас там. В этих прекрасных чудных горах. Владимир Путин, президент РФ

Первая поездка Путина в регион совпала с солнечным днем и голубым небом. Президент рассказал, что он посмотрел на все это судо и поймал себя на мысли о том, что ему жаль, что раньше он этого не видел.

Путин: новаторские предложения молодежи нужны, чтобы Россия двигалась вперед.

Видео: kremlin.ru