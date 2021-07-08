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Путин рассказал, как влюбился в Кабардино-Балкарию

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Президент РФ пообщался с участницей "Большой перемены" из Нальчика.

Российский президент Владимир Путин рассказал, как влюбился в Кабардино-Балкарию. Такое заявление политик сделал во время общения с финалистами конкурса "Большая перемена". Глава государства вспомнил о своей первой поездке в этот регион после общения с девочкой из Нальчика.

Очень красивые места. Очень красивая республика. Я там неоднократно бывал. Много раз. На лыжах катался у вас там. В этих прекрасных чудных горах.

Владимир Путин, президент РФ

Первая поездка Путина в регион совпала с солнечным днем и голубым небом. Президент рассказал, что он посмотрел на все это судо и поймал себя на мысли о том, что ему жаль, что раньше он этого не видел.

Путин: новаторские предложения молодежи нужны, чтобы Россия двигалась вперед.

Видео: kremlin.ru

Теги: большая перемена, владимир путин, кабардино-балкария, нальчик
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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