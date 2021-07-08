Путин отметил плюсы совместного обучения мальчиков и девочек

Президент России Владимир Путин заявил, что мальчики и девочки не должны учиться в школе отдельно друг от друга. Об этом он сказал в ходе онлайн-конференции с финалистами конкурса "Большая перемена".
По его мнению, при совместном обучении девочки и мальчики учатся относиться с уважением друг другу и оказывать взаимную поддержку в работе.
Специалисты сегодняшнего дня считают, что лучше, если девочки и мальчики вместе учатся <…> Мальчики поддерживают девчонок, девочки проявляют свои лучшие качества и влияют таким образом на характер своих товарищей-мальчишек.
Владимир Путин, президент РФ
Один из участников "Большой перемены" рассказал главе государства, что он подготовил проект, согласно которому девочки и мальчики учатся раздельно, однако, они могут проводить время вместе на общих занятий и в столовой. Путин заявил, что такая модель обучения может существовать.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста начнется с 16 августа.
Видео: kremlin.ru
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