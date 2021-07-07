  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:11
205
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, когда начнутся выплаты в 10 тыс. рублей на детей школьного возраста

0 0

Выплата полагается на детей от 6 до 18 лет.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста начнется с 16 августа.

По его словам, прием заявлений на выплату стартует с 15 июля. Единовременную выплату получат родители детей от 6 до 18 лет. Она полагается также и на детей старше 18 лет, но если имеются ограничения по здоровью и ребенок продолжает учиться в школе. Выплату получат более 20 млн детей. На эти цели выделят 204 млрд рублей.

Ранее мы писали, что В Петербурге из-за жары выросло число госпитализаций с алкогольным отравлением. 

Видео: kremlin.ru

Теги: антон котяков, выплата на детей школьного возраста
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии