Стало известно, когда начнутся выплаты в 10 тыс. рублей на детей школьного возраста

Выплата полагается на детей от 6 до 18 лет.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста начнется с 16 августа.

По его словам, прием заявлений на выплату стартует с 15 июля. Единовременную выплату получат родители детей от 6 до 18 лет. Она полагается также и на детей старше 18 лет, но если имеются ограничения по здоровью и ребенок продолжает учиться в школе. Выплату получат более 20 млн детей. На эти цели выделят 204 млрд рублей.

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Видео: kremlin.ru