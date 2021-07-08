Путин: новаторские предложения молодежи нужны, чтобы Россия двигалась вперед

Глава РФ оценил проекты финалистов проекта "Большая перемена".

Российский президент Владимир Путин заявил, что новаторские предложения молодежи нужны, чтобы Россия двигалась вперед. Такое заявление глава государства сделал в рамках встречи с участниками конкурса "Большая перемена", которые пробились в финал соревнования. Политик переговорил с молодыми активистами в формате видеоконференции.

Такие новаторские предложения нужны нашей стране, чтобы она динамично развивалась, шла вперед, чтобы вокруг вас происходили по-настоящему большие перемены - в технологиях, в науке, в развитии городов и населенных пунктов. Владимир Путин, президент РФ

Политик заметил, что сегодня будут обсуждать проекты молодежи в рамках конкурса. В частности, ранее организаторы предложили участникам представить, какой они видят Россию будущего. В мероприятии приняли участие 2,5 млн человек со всей страны.

Путин отметил плюсы совместного обучения мальчиков и девочек.

Видео: kremlin.ru