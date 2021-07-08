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Путин: новаторские предложения молодежи нужны, чтобы Россия двигалась вперед

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Глава РФ оценил проекты финалистов проекта "Большая перемена".

Российский президент Владимир Путин заявил, что новаторские предложения молодежи нужны, чтобы Россия двигалась вперед. Такое заявление глава государства сделал в рамках встречи с участниками конкурса "Большая перемена", которые пробились в финал соревнования. Политик переговорил с молодыми активистами в формате видеоконференции.

Такие новаторские предложения нужны нашей стране, чтобы она динамично развивалась, шла вперед, чтобы вокруг вас происходили по-настоящему большие перемены - в технологиях, в науке, в развитии городов и населенных пунктов.

Владимир Путин, президент РФ

Политик заметил, что сегодня будут обсуждать проекты молодежи в рамках конкурса. В частности, ранее организаторы предложили участникам представить, какой они видят Россию будущего. В мероприятии приняли участие 2,5 млн человек со всей страны.

Путин отметил плюсы совместного обучения мальчиков и девочек.

Видео: kremlin.ru

Теги: большая перемена, владимир путин, молодежь
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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