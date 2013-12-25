Путин рассчитывает, что сможет встретиться с Си Цзиньпином лично в феврале в Пекине

Глава РФ приедет в Китай на открытие Олимпиады-2022.

Российский президент Владимир Путин рассчитывает, что сможет встретиться с китайским председателем Си Цзиньпином лично в феврале в Пекине. Глава страны планирует приехать на торжественное открытие Олимпийских зимних игр, которые запланированы на начало 2022 года. Глава КНР подтвердил аналогичное намерение увидеть коллегу из Москвы.

Уважаемый друг! Рассчитываю, что в феврале следующего года мы наконец-то сможем встретиться и лично, в Пекине. Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведем переговоры. Владимир Путин, президент РФ

Си Цзиньпин надеется на то, что через месяц Владимир Путин приедет с рабочим визитом в Китай вместе с российской делегацией. Президент РФ добавил, что Москва и Пекин стараются поддерживать друг с друга в международном спорте, а также неприятии попыток политизации соревнований и конкретно Олимпийского движения. В России не сомневаются, что КНР сможет организовать мероприятие на высшем уровне.

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Фото и видео: Kemlin.ru