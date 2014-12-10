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Путин: КНР становится центром по производству "Спутника V"

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Глава России рассказал о контрактах с Китаем по изготовлению вакцин от ковида.

Китай становится международным центром по производству российского препарата для профилактики заражения коронавирусной инфекцией "Спутник V", а также его более легкого варианта "Спутник Лайт". Об этом во время видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином рассказал глава РФ Владимир Путин. В настоящее время стороны подписали соглашения на изготовление свыше 150 млн доз вакцины. В реализациях контрактов принимают участие шесть местных производителей. 

С самого начала пандемии Россия и Китай надежно объединили усилия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер обратил внимание коллеги на то, что стороны надежно объединяют усилия в вопросе борьбы с распространением ковида.

Путин назвал отношения России и Китая образцом в XXI веке.

Фото и видео: Kemlin.ru


 

Теги: китай, спутник v, спутник лайт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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