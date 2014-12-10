Путин назвал отношения России и Китая образцом в XXI веке

Российский президент Владимир Путин назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке. Об этом глава государства рассказал во время общения с коллегой Си Цзиньпином по видеосвязи. Ранее представитель Пекина поблагодарил политика из РФ за противостояние Западу и внешним попыткам вбить клин во взаимоотношениях между РФ и КНР.
Рад возможности выйти с вами на прямую линию связи. Это позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Владимир Путин, президент РФ
Путин поручил удвоить выплаты медикам за работу в праздники.
Фото и видео: Kemlin.ru
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