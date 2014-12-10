Путин назвал отношения России и Китая образцом в XXI веке

Глава РФ по видеосвязи встретился с Си Цзиньпином.

Российский президент Владимир Путин назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке. Об этом глава государства рассказал во время общения с коллегой Си Цзиньпином по видеосвязи. Ранее представитель Пекина поблагодарил политика из РФ за противостояние Западу и внешним попыткам вбить клин во взаимоотношениях между РФ и КНР.

Рад возможности выйти с вами на прямую линию связи. Это позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Владимир Путин, президент РФ

Путин поручил удвоить выплаты медикам за работу в праздники.

Фото и видео: Kemlin.ru