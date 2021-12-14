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Путин поручил удвоить выплаты медикам за работу в праздники

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Он напомнил, что в прошлом году правительство обеспечило выплату спецнадбавок тем, кто работал в новогодние дни.

Президент России Владимир Путин поручил удвоить выплаты медикам за работу в новогодние праздники. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

Путин отметил, что в 2021 году правительство обеспечило выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников в новогодние праздники. Все, кто работал в этот период, получили надбавки в двойном размере.

Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин поручил расширить полномочия Росприроднадзора.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, выплаты, медики, президент россии, работа в праздники
Категории: Лента новостей, Новости России,

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