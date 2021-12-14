Путин поручил удвоить выплаты медикам за работу в праздники

Президент России Владимир Путин поручил удвоить выплаты медикам за работу в новогодние праздники. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
Путин отметил, что в 2021 году правительство обеспечило выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников в новогодние праздники. Все, кто работал в этот период, получили надбавки в двойном размере.
Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин поручил расширить полномочия Росприроднадзора.
Видео: kremlin.ru
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