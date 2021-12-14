Путин поручил удвоить выплаты медикам за работу в праздники

Он напомнил, что в прошлом году правительство обеспечило выплату спецнадбавок тем, кто работал в новогодние дни.

Президент России Владимир Путин поручил удвоить выплаты медикам за работу в новогодние праздники. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

Путин отметил, что в 2021 году правительство обеспечило выплату спецнадбавок для медработников и социальных работников в новогодние праздники. Все, кто работал в этот период, получили надбавки в двойном размере.

Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин поручил расширить полномочия Росприроднадзора.

Видео: kremlin.ru