Ему сообщили о наличии проблем из-за нехватки полномочий у ведомства.

Президент России Владимир Путин поручил расширить полномочия Росприроднадзора. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что у ведомства сейчас не хватает полномочий. Для решения проблемы был разработан соответствующий законопроект. Абрамченко также добавила, что некоторые компании не пускают на свои предприятия инспекторов и не предоставляют необходимую им информацию.

Это надо сделать, безусловно. Конечно, мы говорим о разбюрокрачивании экономики, о борьбе с излишними контрольными мероприятиями. Но есть вещи, на которые следует обратить особе внимание и добиться исполнения принимаемых нами решений. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин предложил наказывать компании за выбросы вредных веществ.

Видео: kremlin.ru