Он считает, что денежные штрафы не могут стать мотивирующими.

Президент России Владимир Путин предложил наказывать компании за выбросы вредных веществ. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

Глава государства обратился с этой инициативой к вице-премьеру Виктории Абрамченко. Он считает, что государственные органы не смогут ввести против собственников таких компаний денежные штрафы. По словам Путина, такие штрафы "сложно сделать мотивирующими к нужному поведению".

Но есть же разные варианты. Например, ограничение в выплате дивидендов, оборотные штрафы. Если наши коллеги из промышленности будут о них знать, то тогда и не будет желания обходить принимаемые решения или платить ничего не значащие для них штрафы. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте под Новый год.

Видео: kremlin.ru