Президент России Владимир Путин предложил наказывать компании за выбросы вредных веществ. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
Глава государства обратился с этой инициативой к вице-премьеру Виктории Абрамченко. Он считает, что государственные органы не смогут ввести против собственников таких компаний денежные штрафы. По словам Путина, такие штрафы "сложно сделать мотивирующими к нужному поведению".
Но есть же разные варианты. Например, ограничение в выплате дивидендов, оборотные штрафы. Если наши коллеги из промышленности будут о них знать, то тогда и не будет желания обходить принимаемые решения или платить ничего не значащие для них штрафы.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте под Новый год.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все