Президент России Владимир Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте под Новый год. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
Ранее в понедельник, 13 декабря было принято решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте.
Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода - достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей.
Владимир Путин, президент России
Ранее мы сообщали, что Путин провел переговоры с премьером Великобритании Джонсоном.
Видео: kremlin.ru
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