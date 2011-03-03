Ранее правительством был снят с рассмотрения соответствующий законопроект.

Президент России Владимир Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте под Новый год. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

Ранее в понедельник, 13 декабря было принято решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте.

Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода - достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей. Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщали, что Путин провел переговоры с премьером Великобритании Джонсоном.

Видео: kremlin.ru