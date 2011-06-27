Путин провел переговоры с премьером Великобритании Джонсоном

Российский президент обратил внимание на политику Киева по срыву минских соглашений, обострение ситуации в Донбассе и указал на дискриминацию русскоязычного населения.

В понедельник, 13 декабря, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщила пресс-служба президента по итогам переговоров.

Джонсон был обеспокоен по поводу "масштабных передвижений российских войск у украинских границ". Как сообщили в пресс-службе, российский лидер "подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины". Урегулировать конфликт на Украине можно было бы за счет минских соглашений. Однако, украинские власти не выполняют договоренности и накаляют обстановку на линии соприкосновения. Кроме того, по словам президента РФ, на Украине идет дискриминация русскоязычного населения. Путин считает, что пора начать переговоры, которые приведут к выработке договоренностей, исключающих любое продвижение НАТО.

В свою очередь Джонсон отметил вклад России в работу конференции по климату в Глазго. Он остался удовлетворен итогами. Что касаемо Украины, то лидеры условились продолжать обсуждение этих вопросов по различным каналам.

Напомним, что это второй телефонный разговор Путина и Джонсона за последние два месяца. Последний раз лидеры стран созванивались 25 октября.

Ранее мы сообщили, что Путин и Си Цзиньпин проведут видеоконференцию 15 декабря.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ