Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

Мероприятие проводилось в закрытом режиме.

Российский президент Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции, размещенной в Ростове-на-Дону. Соответствующая информация поступила от пресс-службы администрации в Кремле. Позже чиновники разместили в публичном доступе видеозапись с рабочим посещением главы государства штаба группировки сил, которые задействованы в СВО на Украине.

Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки. пресс-служба президента РФ

Известно, что Владимир Путин подъехал к штабу на машине, а на месте политика встретил Валерий Герасимов. Президент и начальник Генерального штаба страны проследовали до командного пункта, где высокопоставленному гостю предоставил доклад начальник Главного оперативного управления, первый замглавы Генштаба Сергей Рудской. После этого началось совещание. Мероприятие состоялось в закрытом режиме.

Путин вручил председателю ВС Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости