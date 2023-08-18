Путин вручил председателю ВС Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного

Вячеслав Лебедев получил госнаграду в Кремле.

Российский президент Владимир Путин вручил председателю Верховного суда страны Вячеславу Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного. Данную государственную награду россиянин получил лично из рук главы государства в рамках рабочей встречи, которая состоялась в Кремле. Напомним, что указ о награждении председателя Верховного суда был опубликован 14 августа. В документе говорилось о том, что Вячеслав Лебедев удостоен ордена Андрея Первозванного "за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка". Известно, что мужчине исполнилось 80 лет 14 августа. Он возглавляет судебную ветвь органов власти с декабря 1991 года, до этого с 1989 года был председателем Верховного суда РСФСР.

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Фото и видео: Kremlin.ru