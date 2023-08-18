Путин: в России бум на личные авто, но все больше людей ездят общественным транспортом

Глава России оценил инфраструктурные сети по общественному транспорту.

Страна в последнее десятилетие переживает бум на личные автомобили, но все больше граждан начинают предпочитать и общественный транспорт. Соответствующее заявление на заседании президиума Государственного совета сделал российский президент Владимир Путин. Политик пояснил, что считает общественный транспорт более экономичным, доступным и быстрым.

В последнее десятилетие мы переживаем настоящий бум роста числа личных автомобилей, и популярность общественного транспорта, в основном в крупных городах, снижалась. Но эта тенденция сейчас постепенно меняется. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер уточнил перед коллегами, что все виды транспорта грамотно увязаны в единую систему, которая востребована и удобна местным жителям. Владимир Путин считает эталоном в этом вопросе столицу.

Путин: пришло время для строительства ВСМ между Москвой и Петербургом.

Фото и видео: Kremlin.ru