Путин: пришло время для строительства ВСМ между Москвой и Петербургом

Глава государства подчеркнул, что за счёт проекта время в пути между городами сократится с 4 часов до 2 часов 15 минут.

После завершения церемонии запуска движения по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3), президент РФ Владимир Путин заявил о том, что пришло время для реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Петербург.

Глава государства подчеркнул, что за счёт ВСМ время в пути между городами сократится с 4 часов до 2 часов 15 минут.

Следующим шагом после реализации проекта станет продолжение высокоскоростной магистрали до Нижнего Новгорода, Воронежа и Уральского региона, добавил Путин. Также он уточнил, что аналогичные трассы целесообразно провести до Адлера, Донецка и Луганска. Кроме того, президент проведёт переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко о строительстве ВСМ между Москвой и Минском.

Ранее Путин заявил, что банки подключатся к созданию ж/д магистралей.

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