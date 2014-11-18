Путин заявил, что банки подключатся к созданию ж/д магистралей

Глава России оценил проект в Москве.

Отечественные банки готовы подключаться к проектам создания в стране скоростных железнодорожных магистралей. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал после торжественной церемонии запуска движения по третьему Московскому центральному диаметру. Президент страны принял участие в мероприятии совместно с мэром столицы Сергеем Собяниным, а также губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и главой РЖД Олегом Белозеровым.

Банки будут подключаться к этой работе, видят для себя хорошую экономическую, финансовую перспективы. Уверен, у нас все получится. Владимир Путин, президент РФ

Путин предложил построить железнодорожную ВСМ до Адлера или Луганска.

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