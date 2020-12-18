Путин провел переговоры с главой Франции Макроном и канцлером Германии Шольцем

Они обсудили ситуацию на Украине.

Президент России Владимир Путин сегодня, 28 мая, созвонился по телефону с главой Франции Макроном и канцлером Германии Шольцем. Об этом сообщили на портале ТАСС.

В ходе разговора российский политик заявил о желании нашей страны к возобновлению диалога с Киевом. Кроме того, Путин поднял вопрос о продолжающемся снабжении Украины западным оружием.

Обсудили представители трех стран и ситуацию с поставкой сельхозпродукции из России. Глава РФ отметил, что страна готова искать пути экспорта зерна. Он предложил вариант обращения к черноморским портам. Путин заявил, что возобновление поставок реально при снятии санкций в отношении России.

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Фото: kremlin.ru