  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин провел переговоры с главой Франции Макроном и канцлером Германии Шольцем
Сегодня, 15:51
111
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Путин провел переговоры с главой Франции Макроном и канцлером Германии Шольцем

0 0

Они обсудили ситуацию на Украине.

Президент России Владимир Путин сегодня, 28 мая, созвонился по телефону с главой Франции Макроном и канцлером Германии Шольцем. Об этом сообщили на портале ТАСС. 

В ходе разговора российский политик  заявил о желании нашей страны к возобновлению диалога с Киевом. Кроме того, Путин поднял вопрос о продолжающемся снабжении Украины западным оружием. 

Обсудили представители трех стран и ситуацию с поставкой сельхозпродукции из России. Глава РФ отметил, что страна готова искать пути экспорта зерна. Он предложил вариант обращения к черноморским портам. Путин заявил, что возобновление поставок  реально при снятии санкций в отношении России. 

Ранее на Piter.tv: в Латвии могут уничтожить памятник Освободителям Риги до 15 ноября.

Фото: kremlin.ru

Теги: макрон, переговоры с путиным, политика, шольц
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии