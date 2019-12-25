Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Владимир Путин проведет полноформатную прямую линию после 1 июля. Об этом журналистам во время брифинга рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, планирует ли глава государства обращаться к народу перед голосованием по внесению правок в Конституцию.

Нет, перед голосованием по конституции не планирует...Что касается прямой линии, то она в этом году состоится. Сроки ее проведения были сдвинуты по понятным причинам Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Дмитрий Песков добавил, что о дате и времени проведения прямой линии с президентом России Кремль уведомит журналистов дополнительно. Чиновник добавил, что стоит ждать полноформатного общения Владимира Путина по прямой линии с людьми.

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