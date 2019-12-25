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Активы владельца Helen Harper в РФ перешли в управление УК "Центр капитал"
Сегодня, 8:14
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Активы владельца Helen Harper в РФ перешли в управление УК "Центр капитал"

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Владимир Путин подписал указ в отношении компании Ontex.

Российские активы компании Ontex, являющейся владельцем бренда подгузников Helen Harper, в настоящее время переходят во временное управление ООО "Управляющая компания "Центр капитал". Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. В тексте документа говорится о том, что  во временное управление переданы 100 процентов долей в уставном капитале ООО "Онтэкс РУ".

Напомним, что сейчас в стране Ontex остается ведущим международным производителем для предметов личной гигиены детей и женщин,  предметов гигиены для решения проблем с недержанием у взрослого населения. Одним из брендов, под которыми фирма реализует свою продукцию в России, является Helen Harper. 

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Фото: Piter.tv

Теги: helen harper, ontex, владимир путин, подгузники, центр капитал
Категории: Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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