Владимир Путин подписал указ в отношении компании Ontex.

Российские активы компании Ontex, являющейся владельцем бренда подгузников Helen Harper, в настоящее время переходят во временное управление ООО "Управляющая компания "Центр капитал". Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. В тексте документа говорится о том, что во временное управление переданы 100 процентов долей в уставном капитале ООО "Онтэкс РУ".

Напомним, что сейчас в стране Ontex остается ведущим международным производителем для предметов личной гигиены детей и женщин, предметов гигиены для решения проблем с недержанием у взрослого населения. Одним из брендов, под которыми фирма реализует свою продукцию в России, является Helen Harper.

Путин разрешил называть роты и батальоны ВС РФ в честь погибших бойцов.

Фото: Piter.tv