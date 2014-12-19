Глава РФ рассказал о том, что Брюссель хочет решить свои проблемы "за чужой счет".

Российский президент Владимир Путин прокомментировал ограничения ЕК на поставки удобрений из России. По мнению главы государства, таким образом руководство Евросоюза намерены решать собственные проблемы "за чужой счет". Об этом политик уведомил журналистов в рамках пресс-конференции на полях Шанхайской организации сотрудничества.

Ну, это вообще беспрецедентно, это уродливое решение, я бы сказал, со стороны ЕК, просто позорное. Снять запрет на приобретение наших удобрений, но только для своих стран, для стран-членов ЕС. А как же беднейшие страны мира? Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил о риторике Брюсселя о том, что все совместные общеевропейские усилия должны быть направлены на предотвращение голода в беднейших странах мира. Владимир Путин считает, что на самом деле это был блеф руководства региона, чтобы решить созданные им же самим "эгоистические задачки и проблемки". Речь идет не только о продовольственном снабжении, но и также энергетическом кризисе.

Путин назвал условие встречи с Зеленским.

Фото и видео: Kremlin.ru