Путин назвал условие встречи с Зеленским

Глава РФ рассказал, что Украина сейчас не рассматривает подобный вариант.

Российский президент Владимир Путин назвал условие встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время пресс-конференции на полях Шанхайской организации сотрудничества глава государства пояснил журналистам, что это мероприятие может состояться в том случае, если киевский режим на него согласится. Однако пока что украинские власти отказываются от рассмотрения подобного предложения.

Первое условие - чтобы они согласились. Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал - не знаю где, но публично - что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну не готов - не надо. Владимир Путин, президент РФ

Ранее российский политик заметил, что турецкий лидер регулярно на встречах с Владимиром Путиным предлагает Москве встретиться с Владимиром Зеленским. В Анкаре считают, что это может привести к положительному результату по урегулированию украинского кризиса мирным путем.

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Фото и видео: Kremlin.ru