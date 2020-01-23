Путин: Евросоюз до сих пор живет в парадигме колониальной философии

Глава РФ рассказал, что ЕС не позволяет отдавать груз в развивающиеся страны.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Евросоюз до сих пор живет в парадигме колониальной философии. Об этом глава государства упомянул в ходе пресс-конференции перед журналистами, выступая на полях шанхайской организации сотрудничества. Политик отметил, что европейские партнеры продолжают держать в своих морских портах удобрения РФ, которые Москва готова даже бесплатно передать в беднейшие страны мира. На текущий момент эта ситуация коснулась 300 тысяч тонн груза.

Это бывшие колониальные державы. Но они до сих пор живут в парадигме колониальной философии, они привыкли жить за чужой счет и до сих пор не могут избавиться от этого в своей политике. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ рассчитывает на то, что переговоры генерального секретаря ООН по снятию ограничений на российский экспорт продовольствия и удобрений увенчаются успехом. Сейчас руководитель ООН предпринимает попытки решить вопрос, однако не все получается с общении с участниками этого процесса.

Путин выразил надежду на запуск АЭС "Аккую" в 2023 году.

Фото и видео: Kremlin.ru