Путин призвал укреплять органы прокуратуры в новых регионах

Глава РФ рассказал о важности обмена опытом.

Обстановка на новых российских территориях остается сложной, поэтому государству надо укреплять органы прокуратуры в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках за счет работы опытных сотрудников надзорного ведомства и опираться на местные профессиональные кадры, которые доказали руководству свою принципиальность, преданность общему делу. Такое мнение в ходе выступления на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры сделал президент Владимир Путин.

Генеральная прокуратура одной из первых среди государственных органов приступила к созданию своих территориальных структур в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, запустила механизм подбора и подготовки кадров. Владимир Путин, президент РФ

Политик призвал сотрудников прокуратуры страны решительно укреплять местные органы надзорных структур и оперативно оказывать правовую помощь коллегам, а также эффективно защищать законные интересы граждан в этих регионах РФ.

Путин призвал ответить на санкции расширением экономических свобод.

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